Die neue Bar Black Lotus bietet Cocktails und "Asian Fusion"

In der Gögginger Straße hat eine neue Cocktailbar aufgemacht. Drei Freunde wollen damit im Augsburger Nachtleben erfolgreich sein. Sie haben große Vorbilder.

Die geladenen Gäste, die sich am Wochenende zur Neuereröffnung der Cocktailbar Black Lotus in der Gögginger Straße aufgemacht hatten, kamen größtenteils aus München. Influencerinnen und Influencer, Modells und dazwischen auch einige normale Besucher genossen einen fröhlichen Abend bei Cocktails und Fingerfood. Die Gästeliste kam nicht von ungefähr, schließlich wollen die drei Betreiber aus Augsburg und Königsbrunn mit dem Black Lotus bei den Großen mitspielen und haben sich von Bars in New-York, Sydney oder Mykonos inspirieren lassen. „In Augsburg macht sich keiner mehr fürs Weggehen schön - Jogginghosen wird es bei uns aber nicht geben", verspricht Miteigentümer Le Thu Renner.

Renner und seine Freunde Andre Schimmel und Van Hoang Tran kennen sich aus dem Augsburger Nachtleben. Und alle Drei reisen gern, Schimmel hat einige Jahre in den USA, Australien und anderen Party-Hotspots verbracht, wie er erzählt. "Wir wollen hier etwas ganz Besonderes aufziehen", sagt Schimmel. Das Black Lotus ist in den Räumen der ehemaligen Schwarzen Kiste gegenüber des Polizeireviers untergekommen. Auch den leerstehenden Club daneben wollen die Freunde wiedereröffnen - doch das wird wohl noch einige Monate dauern, sagt Renner.

Die Bar ist in einem Stil eingerichtet, den die Freunde Asian-Fusion nennen. Beim Betreten fällt sofort ein Meer von weißen Blüten auf. Der Kirschbaum ist zwar künstlich, aber erinnert an Urlaub in Asien. Die ganze Bar ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. So hat Van Hoang Tran die filigranen Lampen, die im Hauptraum hängen, in stundenlanger Handarbeit selbst angefertigt, wie er berichtet. Im Gewölbekeller ist eine Bar eingerichtet, in der zu späterer Stunde ebenfalls Drinks gemixt werden.