Blasmusik hat es auf dem Plärrer nicht leicht – nun kommt ein neuer Versuch

Auf dem Augsburger Plärrer geben vor allem Partybands den Ton an. Der letzte Plärrersonntag allerdings ist eine Ausnahmen – auch wegen eines neuen "Brass-Fesitvals".

Die Blasmusik hat es nicht ganz einfach auf dem Augsburger Plärrer. Normalerweise sind Blaskapellen nur am Wochenende in den beiden Festzelten zu hören - und nur tagsüber. Abends bestimmen die Partybands das Programm - ihre Namen wechseln, doch die Musik ist in der Regel ziemlich ähnlich, meist eine Mischung aus Schlager, Rock, Austropop. Allerdings kommt genau das auch beim Publikum an. Plärrer-Festwirt Dieter Held will bei diesem Frühjahrsplärrer der Blasmusik einen größeren Stellenwert zukommen lassen. Am letzten Plärrersonntag gibt es deshalb im Schallerzelt vom Vormittag bis zum Ende am Abend Blasmusik - allerdings nicht ganz klassisch, sondern modern interpretiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von ThingLink anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann ThingLink Oy Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Brass-Festival" ist 2023 neu auf dem Augsburger Plärrer

Für den Sonntag, 23. April, hat Held insgesamt fünf Bands und Kapellen gebucht, die Blasmusik machen - in unterschiedlicher Art und Weise. Beworben wird das als "erstes Plärrer-Brass-Festival". Die Musiker kommen überwiegend aus Süddeutschland, einige Gruppen auch direkt aus der Region. Brass-Musik erlebt in Deutschland seit einigen Jahren einen Aufschwung. Zum "Brass-Wiesn"-Festival bei Eching pilgerten zuletzt rund 15.000 Blasmusik-Fans, auch andere Festivals erleben einen großen Zuspruch. Im Schallerzelt wird unter anderem das "Tabula Rasa Orchestra" mit Musikern aus Stuttgart und der Umgebung auftreten. Ihre Musik wird angekündigt als "klarer und saftiger Popsound mit jamaikanischen und amerikanischen Einflüssen". Die Kapelle "Die Grecher" wiederum spielt etwas klassischer - teils besetzt mit Profi-Musikern, die sonst unter anderem im Polizeiorchester spielen.

Ob das ungewöhnliche Musikprogramm bei den Augsburgern ankommt? "Wir lassen uns überraschen", sagt Festwirt Dieter Held. "Es ist ein Versuch, einmal etwas Neues und Anderes zu machen." Dass es viele Brass-Fans gebe, beweise der Erfolg vieler Festivals und Bands. Held setzt darauf, dass auch Blasmusik-Fans aus dem Umland zu dem Festival im Schallerzelt kommen. Immerhin ist die Dichte an Musikkapellen in Bayerisch-Schwaben so hoch wie fast nirgendwo anders. Einige der Bands hätten auch eigene Fans, die regelmäßig zu deren Auftritten kommen. Die "JAZZtaste BIGband" etwa, die nachmittags spielt, kommt aus Wertingen. Hinter "Humpa Bumpa Revolution", die ab 19 Uhr an der Reihe sind, verbirgt sich der Musikverein aus Oberneufnach im Kreis Unterallgäu, dessen Musikerinnen und Musiker mehr spielen wollten als das klassische Blasmusik-Programm.

40 Bilder Feuerwerk und Lichterschein: So feiern die Augsburger auf dem Plärrer Foto: Annette Zoepf, Mateusz Roik

Eintritt verlangt wird für das Brassfestival - so wie bei allen Veranstaltungen in den beiden Plärrerzelten - nicht. Blasmusik-Fans können daher auch zwischen den beiden Zelten wechseln. Denn mit "Kurt Pascher und seinen Böhmerwalder Musikanten" tritt auch im Binswanger-Zelt zum Frühschoppen eine in Fankreisen überregional bekannte Blasmusikkapelle auf. Abends setzt man im Binswangerzelt dann allerdings auf die Augsburger Partyband "Dolce Vita".

Lesen Sie dazu auch