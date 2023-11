Blaue Tonne hat nichts mit der Stadt zu tun

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet Bürger, bei der grünen Papiertonne der Stadt zu bleiben.

Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb weist darauf hin, dass per Werbesendung beworbene kostenpflichtige blaue Papiertonnen nicht im Zusammenhang mit der Stadt stehen. In einigen Stadtteilen waren entsprechende Postkarten in Briefkästen von Bürgern gelandet. Bei der blauen Papiertonne handle es sich um eine gewerbliche Sammlung, die in keinerlei Verbindung zur städtischen grünen Tonne für Papier und Pappe steht, so die Stadt. Deren Leerung im dreiwöchigen Turnus ist in den Abfallgebühren inbegriffen.

Die Stadt weist darauf hin, dass man kostenfrei weitere grüne Tonnen bestellen könne, sollte das Volumen der vorhandenen Tonne nicht reichen. Zudem sei die Anlieferung von Papier und Pappe an den Wertstoffhöfen möglich. Wie berichtet plant die Stadt zudem, bei der Papiertonne auf einen zweiwöchigen Leerungszyklus umzusteigen, um den steigenden Kartonage-Mengen durch den Online-Handel gerecht zu werden. Zudem verweist der AWS darauf, dass Papier und Pappe über die Wertstofferlöse einen Beitrag zur Stabilität der Abfallgebühren leisten. (skro)