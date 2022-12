Blitzeis in Augsburg sorgt für Unfälle – Friedhöfe und Zoo geschlossen

Der Deutsche Wetterdienst und die Apps Nina und Katwarn warnen vor Glatteis. Die Stadt Augsburg hat reagiert. Wie die Einsatzlage derzeit ist.

Bereits am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, dass es in der Nacht und am Mittwoch in Bayern zu Blitzeis kommen könnte. Niederschläge so heißt es, fallen zunächst zum Teil noch als Schnee, können aber rasch in gefrierenden Regen übergehen. In Augsburg regnet es längst. Auf den Wegen und Straßen ist es mitunter rutschig. Die Katastrophen-Warnapps Nina und Katwarn informieren ebenfalls über die Blitzeis-Gefahr in und um Augsburg.

Es wird empfohlen Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden oder das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Bis zum späten Vormittag hatte die Polizei kein erhöhtes Unfallaufkommen registriert. "Die Leute fahren vorsichtig", meinte ein Sprecher. Die Lage hat sich inzwischen geändert.

Glatteis in Augsburg: Bislang Stürze und ein paar Unfälle

Wie die Augsburger Berufsfeuerwehr nach dem Mittag meldet, mehren sich nun die Alarmierungen bei der Integrierten Leitstelle. Darunter sind einige Fälle mit gestürzten Menschen, auch der ein oder andere Glatteisunfall sei dabei, berichtet Feuerwehrsprecher Anselm Brieger. So ereignete sich um die Mittagszeit ein Unfall auf der B17 in südlicher Richtung auf Höhe der Gabelsberger Straße. Die Zahl der Einsätze sei für die Rettungsdienste aber noch im machbaren Rahmen, so Brieger.

Achtsam sind die Passantinnen und Passanten bei dem Eisregen in der Innenstadt unterwegs. Viele gehen langsam, manche haken sich unter.

Die Stadt Augsburg hat reagiert: Wegen des Glatteises bleiben der Botanische Garten und die städtischen Friedhöfe am Mittwoch aus Sicherheitsgründen geschlossen. Beerdigungen finden aber nach Angaben des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen statt. Auch der Augsburger Zoo teilt am frühen Nachmittag seine sofortige Schließung wegen akuter Gefahr mit. Wie es sich in den nächsten Tagen entwickeln wird, müsse man abwarten, heißt es.

Lesen Sie dazu auch