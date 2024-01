Blitzeis in Augsburg: Zoo hat geschlossen, Winterdienst im Einsatz

Die Stadt war offenbar gut vorbereitet auf das Blitzeis, bislang gibt es in Augsburg keine größeren Probleme. So ist derzeit die Lage.

Der Mittwoch startet auch in Augsburg mit Glätte durch gefrierenden Regen. In den Straßen und Gassen der Stadt ist es teilweise ziemlich glatt, Einsatzfahrzeuge des Winterdienstes sind unterwegs. Bereits am Vortag hatte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis veröffentlicht.

In Augsburg fällt Regen und auf den Böden hat sich teilweise ein Eispanzer gebildet. Der Augsburger Zoo hat aufgrund von Glatteisgefahr heute geschlossen. Im Straßenverkehr ist die Lage bislang "entspannt", teilt ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage mit. Es gebe ganz vereinzelt Rutschunfälle. "Aber wir haben keinen Schwerpunkt. Bislang ereignen sich nicht mehr Unfälle als sonst."

Foto: Annette Zoepf

Glatteis in Augsburg: Unfall in Haunstetten

Am Morgen gegen 7.30 Uhr kam es in Haunstetten zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Laut Polizei kollidierte ein Auto in der Haunstetter Straße/Ecke Nordstraße mit einer Tram. Inwieweit Glätte dabei eine Rolle gespielt habe, könne man bislang nicht sagen, so der Sprecher. Eine Stunde später sei die Unfallstelle wieder geräumt gewesen. Es gab offenbar keine Verletzten.

Die Winterdienste in der Region waren in der Nacht in Bereitschaft, um überfrierenden Regen frühzeitig mit Salz bekämpfen zu können. Bereits im Vorfeld hatten Stadtwerke und AVV vor Verspätungen gewarnt. Die Nacht befuhren Straßenbahnen das Liniennetz, um die Bildung eines Eispanzers an den Oberleitungen zu verhindern. Ein flächendeckender Ausfall des Unterrichts an den Schulen in Augsburg war allerdings nicht notwendig. In Elterninformationen wiesen Schulen teils darauf hin, dass die Eltern eigenverantwortlich einschätzen sollen, ob der Schulweg möglich ist. (ina, skro)

