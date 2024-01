Blitzeis: Stadtwerke warnen vor Verspätungen

Der vorhergesagte Eisregen könnte auch in Augsburg im Berufsverkehr zu Problemen führen. Ein flächendeckender Unterrichtsausfall an Schulen ist nicht geplant.

Das für den Mittwochmorgen vorhergesagte Blitzeis könnte auch in Augsburg für erhebliche Behinderungen vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sorgen. Die Winterdienste in der Region waren in der Nacht in Bereitschaft, um überfrierenden Regen frühzeitig mit Salz bekämpfen zu können. Dennoch wird es wahrscheinlich zu Glätte durch Eisregen kommen. Stadtwerke und AVV warnten im Vorfeld vor Verspätungen. Die Nacht über sollten Straßenbahnen das Liniennetz befahren, um die Bildung eines Eispanzers an den Oberleitungen zu verhindern. Ein flächendeckender Ausfall des Unterrichts an den Schulen ist nicht geplant. In Elterninformationen wiesen Schulen teils darauf hin, dass die Eltern eigenverantwortlich einschätzen sollen, ob der Schulweg möglich ist. (skro)