Blockaden für Verkehrswende in Augsburg: Aktivisten feiern Jubiläum

Alle zwei Wochen haben Aktivisten an unterschiedlichsten Orten demonstriert. Am Samstag besuchten sie alle noch einmal. Die nächsten Veranstaltungen sind geplant.

29 Mal hat Sebastian G. im vergangenen Jahr in Augsburg für die Verkehrswende demonstriert. Im Schnitt ging er alle zwei Wochen auf die Straße. Mal im strömenden Regen, mal bei 20 Zentimeter Schnee und bitterer Kälte. Mal waren sie nur vier Demonstranten, mal 20. Manchmal legte er die Demos auf seine Mittagspause, manchmal in die Zeit, in der seine Tochter den Musikunterricht besucht. Diese 15 Minuten für die Kurzkundgebungen, sagt der 40-Jährige, könne man gut in das Leben als berufstätiger Familienvater integrieren. Am Samstag waren er und seine Mitstreiter dann etwas länger unterwegs. In vier Teams radelten sie noch einmal zu allen Stationen, an denen sie in den vergangenen zwölf Monaten für eine echte Mobilitäts- und Verkehrswende in Augsburg demonstriert haben.

Initiator will Augsburger aufrütteln und aus der Passivität holen

Sei es an der Schießgrabenstraße, am Schwall oder an der Karlstraße, wo Alexander Mai vom Klimacamp zum Jubiläum mitten auf der Straße seinen Posten bezogen hat und mit einem Megafon mehr Platz für Radfahrer fordert. Bei 90 Prozent der Kurzkundgebungen war er im vergangenen Jahr dabei. Mai will auch zukünftig mitmachen. Dass er von einigen Autofahrern und Passanten an diesem Samstag Gegenwind bekommt, weil er den Verkehr ausbremst, stört ihn nicht. Schließlich gibt es auf der anderen Seite auch Applaus. Etwa von einer jungen Mutter, die mit ihrer Tochter vom Straßenrand aus zusieht.

Initialzündung für die Kurzkundgebungen war eine Diskussion, die Sebastian G. an Weihnachten 2022 mit seiner damals achtjährigen Tochter geführt hat. "Ihre Schlussfolgerung war am Ende, dass man dem Verkehrsminister Herrn Wissing mal die Meinung geigen sollte", erzählt der Vater. Und so überlegte er, wie er selbst aktiv werden könnte. "Ich bin berufstätig, ich kann mich nicht auf die Straße kleben und riskieren, für längere Zeit ins Gefängnis zu gehen", sagt der 40-Jährige. Aber alle zwei Wochen für eine Viertelstunde an verschiedensten Stellen in der Stadt den Verkehr ausbremsen, die Menschen zum Nachdenken bewegen, sie aufzurütteln, das sei machbar. Viele Augsburger Bürger wüssten, wo in der Stadt in Sachen Verkehr etwas im Argen liegt. "Sie diskutieren das vielleicht am Kaffeetisch und beklagen sich. Ich wollte raus aus diesem stummen Akzeptieren und sagen: Hier läuft etwas falsch." Dafür vernetzte sich Sebastian G. unter anderem auch mit dem Augsburger Klimacamp, dessen Mitglieder beim großen Jubiläumsprotestzug mit dabei sind.

Die Kurzkundgebungen in Augsburg sollen auch 2024 weitergehen

Dass sie mit ihren Protesten schon einen großen Umschwung auf die Bahn gebracht hätten, lasse sich nach einem Jahr nicht sagen, so der 40-Jährige. Ab und an kämen aber durchaus Politiker auf ihn zu, um die Situation in einzelnen Bereichen mit ihm zu diskutieren. "Wir werden wahrgenommen und wollen zeigen, dass es uns nicht egal ist, was in der Stadt passiert." Deshalb werden der Familienvater und seine Mitstreiter die Aktionen im 14-tägigen Turnus ins zweite Jahr führen. Nach der Kundgebung vom Samstag steht die nächste Örtlichkeit schon fest. Es geht auf den Bahnhofsvorplatz. Dass die Stadt dort, im direkten Umfeld von drei großen Parkhäusern, noch einmal Parkplätze ausgewiesen hat, anstatt für mehr Aufenthaltsqualität für die Bürger zu sorgen, könne er nicht verstehen. Insgesamt, sagt der Aktivist, mangle es ihm nicht an Standortideen für weitere Kundgebungen in Augsburg. "Ich habe noch Vorrat für mindestens zwei Jahre", sagt Sebastian G., dem im vergangenen Jahr ein dickes Fell gewachsen ist. "15 Minuten sind nicht so lang. Da kann man schlechtes Wetter aushalten. Und auch mal schimpfende Autofahrer."

Lesen Sie dazu auch