Bob auf dem Plärrer? Entscheidung über Festzeltbetreiber wird verschoben

Im Oktober gab Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger bekannt, dass er ein Festzelt auf dem Plärrer betreiben will. „Frischen Wind im Festgeschehen“ versprach er und reichte eine Bewerbung für den Herbstplärrer 2025 und Frühjahrsplärrer 2026 ein. Bewerbungsschluss war der 15. Oktober. Drei Monate später wollte die Stadt bekanntgeben, wessen Bewerbung von Erfolg gekrönt war - doch dieser Zeitplan ist nicht zu halten. Die Bekanntgabe der Festwirte werde auf Ende Februar verschoben, teilte jetzt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle auf Anfrage mit.

Erfahrungen sammelte Meitinger bereits als Festwirt auf der Kirchweih in Lechhausen und im vergangenen Jahr erstmals in Gersthofen. Nun will er einen Schritt weiter gehen und Festwirt auf dem Plärrer werden. Bei einer Pressekonferenz hatte er selbstbewusst klargemacht, dass er sich das zutraut. Ob er eine Chance neben den etablieren Wirten - Tina Held (Schallerzelt) und Thomas Kempter (Binswanger-Zelt) - hat, wird sich nach der Prüfung zeigen. Nach einem Punkteverfahren werden die Bewerbungen für den Plärrer bewertet. Zahlreiche Kriterien spielen in die Entscheidung mit hinein – etwa die Preisgestaltung, die Familienfreundlichkeit, die Ausstattung, die Zuverlässigkeit eines Bewerbers oder die Volksfesterfahrung.

Entscheidung über Festzeltbetreiber wird am 20. Februar vom Stadtrat getroffen

Im Februar 2020 hatte der Augsburger Stadtrat beschlossen, dass künftig bis auf Weiteres zwei Festzelte auf dem Plärrer ausreichend sind. Ob sich daran etwas ändert, wird sich im Februar zeigen. Hübschle: „Eine Entscheidung über die Anzahl der Festzelte und dementsprechend die Zulassung der Festwirte für den Herbstplärrer 2025 und Frühjahrsplärrer 2026 wird am 12. Februar durch den Wirtschaftsausschuss vorberaten und am 20. Februar im Stadtrat beschlossen.“ Danach werde die Entscheidung den Festwirten und auch der Öffentlichkeit kommuniziert.