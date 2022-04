Bob und Radio Fantasy planen ein Friedensfestival in Oberhausen

Vier nationale Top Acts sollen bei dem Friedensfestival am 7. August auftreten. Dahinter stehen Stefan "Bob" Meitinger und Radio Fantasy. Das ist bereits bekannt.

Ein besonderes Festival will Stefan "Bob" Meitinger in Kooperation mit dem Augsburger Radiosender Radio Fantasy veranstalten. Neben seinem Sommer am Kiez, das in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, will er im Anschluss noch eins draufsetzen. Beim Friedensfestival sollen vier nationale Top Acts auftreten.

Über 8000 Zuschauer finden am Oberhauser Gaswerkareal Platz

Am Freitag, 5., und Samstag, 6. August, finden die letzten beiden Konzerte vom diesjährigen Sommer-am-Kiez-Festival statt. Die Bands SKA-P (Freitag) und Saltatio Mortis (Samstag) treten dabei nicht auf der Bühne am Helmut-Haller-Platz auf, sondern auf der großen Bühne auf dem Gaswerkareal in Oberhausen. Über 8000 Zuschauer sind dort zugelassen. Dort findet am Sonntag, 7. August, auch das gemeinsame Konzert von Bob und Radio Fantasy statt.

Anlässlich des Augsburger Friedensfestes, das am 8. August in Augsburg gefeiert wird, wollen die Veranstalter gemeinsam für den Frieden feiern und die Erlöse aus dem Ticketverkauf dem Ukrainischen Verein Augsburg spenden und damit Menschen helfen, die sich momentan nichts sehnlicher als Frieden wünschen.

Friedensfestival 2022: Erlöse gehen an den Ukrainischen Verein Augsburg

Zu dem Friedensfestival konnten vier nationale Top Acts gewonnen werden. "Das sind Künstler aus Deutschland, die man aus dem Radio kennt", sagt Simone Kaiser von Bob's. Mehr will sie nicht verraten. Welche bekannten Künstler aus den Top 20 der deutschen Charts nach Augsburg kommen, wird bei der gemeinsamen Pressekonferenz kommende Woche bekannt gegeben. "Wir sind Augsburg, wir sind die Friedensstadt, wir setzen ein Zeichen für den Frieden! Als Augsburger Unternehmen wollen wir uns einsetzen und sind stolz darauf, dass Oberbürgermeisterin Eva Weber die Schirmherrschaft für das Friedensfestival übernehmen wird", heißt es in einer Mitteilung.