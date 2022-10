BoConcept zieht in Laufsteg-Räume, das Designkaufhaus in die Annastraße

Das Möbelhaus BoConcept hat in Augsburg neue Flächen gefunden. Auch ein beliebtes Pop-up-Konzept kommt zurück.

Im April dieses Jahres hat das Möbelhaus BoConcept seinen langjährigen Standort am Durchgang zwischen Annastraße und Rathausplatz verlassen. Zwischenzeitlich sind die Modehäuser Laufsteg und Benesch mit einem Pop-up-Store eingezogen. Mittlerweile steht das Gebäude aber wieder leer. Dafür füllen sich an anderer Stelle Ladenflächen neu.

BoConcept bleibt in der Innenstadt und eröffnet im November seine Räume im ehemaligen Gebäude von Laufsteg an der Ecke Ludwigstraße und Heilig-Kreuz-Straße. Große Plakate kündigen das bereits an. Vor wenigen Monaten war der Modehändler dort ausgezogen und hat sich in der Annastraße angesiedelt. Dort sei man näher an der Kundschaft.

Designkaufhaus kommt ab 14. Oktober in die Augsburger Annastraße

Dass der Handel trotz Krise auf Angebote in der Innenstadt setzt, zeigen auch 15 Unternehmen aus Augsburg. Sie gestalten demnächst zwei Ladenflächen in der Annastraße. Dort betreibt die Stadt seit Längerem ihre Pop-up-Stores "Zwischenzeit" mit wechselndem Angebot. Ab 14. Oktober zieht wieder das Designkaufhaus ein und will in der Vorweihnachtszeit Ideengeber für Geschenke sein. In der Fläche neben Feinkost Kahn werden Geschenk- und Genussartikel angeboten. Im Geschäft am Eingang zum Stadtmarkt wird es Mode- und Designartikel geben.

Das Designkaufhaus bespielt ab 14. Oktober wieder die Flächen des städtischen Pop-up-Ladens Zwischenzeit. Foto: Ruth Plössel

"Ganz grundsätzlich funktioniert das Designkaufhaus als Sprungbrett und Probierplattform in der Fußgängerzone mehr denn je", ist sich Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sicher. Neben Produktkooperationen hat das Projekt auch schon langfristige Neuansiedlungen für die Augsburger Innenstadt hervorgebracht. Die Nina Gorissen Manufaktur, die seit Beginn ein Teil des Projekts Designkaufhaus war, ist nun mit einem eigenen Geschäft fest in der Altstadt vertreten. Auch der Anbieter von Vintage- und Secondhandkleidung, Retroarea, in der Philippine-Welser-Straße war einst Gast der Zwischenzeit.