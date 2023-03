Bodybuilder aus Augsburg wird wegen illegalem Doping verurteilt

Plus Ein Augsburger Bodybuilder ließ sich aus Bulgarien und der Slowakei Testosteron-Präparate schicken. Das Gericht ist sich sicher, dass der Angeklagte damit gehandelt hat.

Wer in die "Mucki-Bude" geht, um mit Hanteln seinen Körper zu stählen, benötigt viel Zeit, um bei der Muskelmasse zuzulegen. Es geht aber auch schneller. Allerdings auf illegale Weise: Diverse Dopingmittel, in Untergrund-Labors vor allem in Bulgarien, der Türkei oder der Slowakei zusammengemixt, versprechen eine rasche Zunahme der "Muckis". Was allerdings durch Nebenwirkungen nicht ungefährlich ist. Zudem macht sich, wer solche Mittelchen schluckt oder gar damit andere Sportsfreunde versorgt, strafbar. Wie jetzt ein 39-jähriger Bodybuilder (Verteidiger: Marco Müller) zerknirscht zur Kenntnis nehmen musste.

Er wurde mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten knapp davor bewahrt, künftig hinter Gefängnismauern trainieren zu müssen. So hatte es Staatsanwältin Stefanie Kräh von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft beim Landgericht München 1 gefordert. Sie hätte den Bodybuilder gerne für zwei Jahre und zwei Monate in den Knast geschickt. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Schmid urteilte milder und beließ es bei einer Bewährungsstrafe plus Geldauflage von 3000 Euro an das Rote Kreuz. Knackpunkt des Verfahrens war die Frage, ob die Dopingmittel, die der Angeklagte sich per Post aus der Slowakei und Bulgarien hatte schicken lassen, für den Eigengebrauch bestimmt waren, oder ob er damit einen schwunghaften Handel getrieben hat.

Augsburger ließ sich unter "Achmed Ali" die Pakete schicken

Fakt war, dass der 39-Jährige, Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, im Mai und August 2021 illegale Dopingmittel bestellt hatte. Die Pakete sollten an den fingierten Empfängernamen "Achmed Ali" geliefert werden. Was allerdings in beiden Fällen scheiterte. Das Paket aus der Slowakei – Inhalt 60 Ampullen sowie viele Tabletten mit dem Hormon Testosteron, ein anaboles Steroid, das dem Aufbau der Muskeln dient – wurde vom Zoll in Gießen abgefangen. Die Präparate überstiegen die "nicht geringe Menge" nach der Dopingmittelverordnung gleich um das 400-fache. Was dazu führte, dass nun der Tatbestand eines Verbrechens (Freiheitsstrafe ein bis zehn Jahre) angeklagt war. Anfang September schließlich erhielten die Zollfahnder in München einen Hinweis ihrer Kollegen aus Bulgarien, dass ein verdächtiges Paket auf dem Weg nach Augsburg sei. Wiederum hieß der Empfänger "Achmed Ali". Diesmal wurde der 39-Jährige beim Empfang der Sendung von Zollfahndern festgenommen. Inhalt des Paketes: diverse Arzneimittel mit Anabolika, das 175-fache der geringen Menge.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Zollfahnder sprach als Zeuge im Prozess von "extrem hohen Mengen", die beschlagnahmt worden seien. Allein die 60 Ampullen mit Testosteron hätten für einen Konsum über Jahre hinweg gereicht. Deshalb sei er der Ansicht, dass der Angeklagte diese Mengen nicht für den Eigengebrauch bestellt habe. Zwar habe man keine Abnehmer ermitteln können. Aber sein Konto habe einen Stand von 66.000 Euro aufgewiesen, er habe über Western Union 7200 Euro nach Bulgarien und die Slowakei überwiesen, Summen, die mit seinem Gehalt von netto 1500 Euro nicht in Einklang zu bringen seien. Außerdem sei im Juli ein drittes Paket an den Angeklagten geschickt worden, das nicht abgefangen worden war.

Staatsanwältin: Doping könne auch zum Tode junger Sportler führen

Der Bodybuilder ließ über Anwalt Müller lediglich mitteilen, dass er die Bestellung der Pakete einräume, die Dopingmittel aber nur für den Eigengebrauch bestimmt gewesen seien. Er habe nie damit Handel getrieben. Auf die Gefährlichkeit illegaler Dopingmittel wies Staatsanwältin Kräh in ihrem Plädoyer hin. "Bei der Einnahme derartiger Arzneimittel wächst auch der Herzmuskel, es gibt Leberschäden und psychische Probleme." Doping könne auch zum Tode selbst junger Sportler führen. Was dem Angeklagten vorgeworfen werde, sei sicher nur die "Spitze des Eisberges", war sich die Staatsanwältin sicher, dass der Angeklagte mehr als nur die zwei Pakete geordert habe. Verteidiger Marco Müller dagegen hielt eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen für angemessen: "Mein Mandant hat selbst konsumiert. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass er die Mittel weiterverkauft hat."

Das Schöffengericht gab der Anklägerin recht und hatte keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte mit den verbotenen Substanzen Handel getrieben hat. Richterin Schmid: "Das Zusammenspiel der Indizien ergibt ein Bild, sodass das Gericht dem Angeklagten nicht abnimmt, dass er so hohe Mengen nur für den Eigengebrauch bestellt hat." Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge über spannende Kriminalfälle in Augsburg an: