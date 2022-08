Böse Überraschung nach dem Urlaub

Anwohner in Lechhausen finden aufgebrochene Wohnungstür vor. Unter anderem wird Bargeld entwendet.

Eine böse Überraschung erlebten Anwohner des Mehrfamilienhauses Euler-Chelpin-Straße 12 nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Wie die Polizei mitteilt, fanden sie eine aufgebrochene Wohnungstür vor. Demzufolge müssen ein oder mehrere Täter in der Zeit vom 2. August, 15.30 Uhr, bis 5. August, 19.10 Uhr, die Tür aufgebrochen haben und dann in die Wohnung eingedrungen sein. Erbeutet sei unter anderem Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich worden, heißt es. Auch an der Nachbarwohnung war ein Aufbruchsversuch festzustellen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323 3810 entgegen. (bau)