Bombe in Augsburg gefunden – Evakuierung betrifft 2000 Menschen

Bauarbeiter haben im Augsburger Univiertel eine Bombe gefunden. Sie soll von Fachleuten entschärft werden, zahlreiche Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Auf einer Baustelle im Augsburger Univiertel wurde am Dienstag eine Bombe gefunden. Die Rumplerstraße ist aktuell zwischen der Haunstetter Straße und dem Alten Postweg gesperrt, teilte die Polizei mit. Offenbar führten Bauarbeiten in dem Bereich zum Bombenfund. Gegen 12 Uhr mittags stießen Arbeiter auf den Sprengkörper, bei dem es sich nach ersten Informationen um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg des Typs "GP 500" handelt, die ursprünglich 225 Kilogramm wog. Beim Abwurf im Krieg detonierte sie zwar, aber offenbar nur zum Teil. Rund 70 Kilogramm sprengbares Material sei erhalten geblieben, heißt es.

Diese Bombe wurde im Augsburger Univiertel gefunden. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Bombe in der Rumplerstraße in Augsburg soll am Dienstag entschärft werden

Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen die Fliegerbombe noch am heutigen Dienstag entschärfen. Rund 2000 Anwohnerinnen und Anwohner aus den umliegenden Wohngebieten in einem Radius von 300 Metern um den Fundort der Bombe herum müssen für den Zeitraum der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung der betroffenen Wohngebäude läuft nach Angaben von Polizei und Feuerwehr bereits an.

Wegen des Bombenfundes ist die Rumplerstraße - der Zubringer von der Haunstetter Straße zur B17-Auffahrt - aktuell gesperrt. Foto: Silvio Wyszengrad





Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, auch die Hilfsorganisationen der Stadt bereiten sich offenbar auf einen größeren Einsatz vor. Die Feuerwehr fährt an Nachmittag mit Lautsprecherwagen durch die betroffenen Gebiete, um die Anwohner auf die Evakuierung hinzuweisen. Da im Univiertel viele Menschen der russischen Sprache mächtig sind und aus Gebieten der früheren Sowjetunion stammen, erfolgen die durchsagen auch auf Russisch. Anwohner, die nicht kurzfristig woanders unterkommen, können sich in der Mensa der Augsburger Uni einfinden und werden dort versorgt.

Nutzer der Warn-App "NINA" bekamen eine Mitteilung, dass in der Rumplerstraße eine Bombe gefunden worden sei, aber keine Gefahr drohe. Dies betonen auch die Verantwortlichen der Einsatzkräfte.

Evakuierung wegen Fliegerbombe: Beginn der Entschärfung noch unklar

Wann genau am Dienstag die Entschärfung der Fliegerbombe ablaufen soll, ist noch unklar. Möglicherweise am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Die Aktion selbst soll etwa eine Stunde dauern. In den vergangenen Jahren hatte es in Augsburg mehrere ähnlicher Situationen gegeben. Immer wieder waren Bauarbeiter auf Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen, in der Regel wurden die Sprengkörper kurz darauf entschärft und umliegende Wohnungen zuvor evakuiert. Oftmals allerdings lagen die Sprengkörper in wenig besiedelten Industriegebieten.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind in der Rumplerstraße im Einsatz. Foto: Silvio Wyszengrad

Die zuständigen Behörden in der Stadt haben mittlerweile jedenfalls eine gewisse Übung, wenn es um Bombenfunde und Bombenentschärfungen in Augsburg geht. Der größte Fall: der Ausnahmezustand Weihnachten 2016, als 54.000 Augsburger ihre Häuser verlassen mussten.