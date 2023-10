Augsburg

10:41 Uhr

Bombendrohung an Augsburger Mittelschule: Polizei gibt Entwarnung

An der Goethe-Mittelschule in Lechhausen ist am Montagmorgen per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen.

An der Goethe-Mittelschule in Lechhausen ging am Montagmorgen eine Bombendrohung ein. Die Schüler wurden gar nicht erst ins Gebäude gelassen. Das ist der Stand der Dinge.

Die Goethe-Mittelschule hat am Morgen laut Polizei per E-Mail eine Bombendrohung erhalten. Die Nachricht ging demnach gegen 7.30 Uhr, kurz vor Unterrichtsbeginn ein. Leitung, Lehrer und Polizei reagierten schnell. Die Schülerinnen und Schüler wurden erst gar nicht ins Gebäude gelassen, sondern entweder nach Hause geschickt oder in einer nahe gelegenen Schule untergebracht. Die Polizei untersuchte das Gebäude, auch ein Polizeihund war an der Suche beteiligt. Gegen 11 Uhr war die Aktion beendet, die Polizei gab Entwarnung. Während der Aktion war die Schleiermacherstraße im Bereich der Schule gesperrt. (ina)

