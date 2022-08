Augsburg

09:46 Uhr

Bombenentschärfung: Etwa 360 Menschen suchten in Mensa und IHK Zuflucht

Bombenfund in Augsburg: In der Uni-Mensa wurde für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine Betreuungsstelle eingerichtet. Es blieb nicht nur bei dieser Anlaufstelle.

Plus Ein Bombenfund ist in Augsburg keine Seltenheit. Wie groß der Aufwand hinter einer Entschärfung sein kann, zeigte der Dienstag.

Von Ina Marks

Noch in der Nacht war die Erleichterung groß. Die 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Dienstagnachmittag auf dem Gelände des Toni Parks gefunden wurde, war um 0.39 Uhr erfolgreich entschärft. Die rund 3000 betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus der Evakuierungszone, die im Vorfeld aufgefordert wurden, sich vorsorglich in Sicherheit zu bringen, konnten wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Manche von ihnen hatten in der Betreuungsstelle in der Uni-Mensa, die von Rettungs- und Hilfsdiensten rasch eingerichtet worden war, Zuflucht gesucht. Im Laufe des Abends musste sogar spontan eine zweite Anlaufstelle eröffnet werden.

