Botschaft der Bischöfe: "Trotzdem oder gerade deshalb: Frohe Weihnachten!"

Der katholische Augsburger Bischof Betram Meier betont den Wert des Lebens, der evangelische Regionalbischof Axel Piper spürte im Advent trotz aller Krisen ein "Aufatmen".

Der Krieg in der Ukraine und die Sehnsucht nach Frieden - dieses Thema hat katholische und evangelische Christen in den Augsburger Weihnachtsgottesdienten beschäftigt. Der katholische Bischof Bertram Meier bezog sich in seiner Predigt in der Christmette auf die Zeile "Christ, der Retter ist da" aus dem wohl bekanntesten Weihnachtslied "Stille Nacht". Er sagte: "Das Wort vom Retten und von der Rettung haben wir in letzter Zeit oft gehört. Rettungspakete wurden geschnürt, Rettungsschirme aufgespannt." Der Krieg, so Meier, tobe nicht alleine in der Ukraine, es gehe auch um Finanzen und Wirtschaft, um Gas und Getreide. "Die sichtbar gewordene menschenverachtende Gier nach Geld und Macht bringt uns Menschen nicht bleibendes Glück, nicht erfüllendes Leben, sondern Kollaps, Unheil, ja Tod." Der evangelische Regionalbischof Axel Piper sagte, er habe trotz all der Krisen in dieser Adventszeit auch ein "Aufatmen" gespürt.

Bischof Bertram Meier sprach in der Christmette im Augsburger Dom auch darüber, dass Gott im Leben vieler Menschen keine große Rolle mehr spiele. "Es sind nicht nur die Austrittszahlen, es ist die gesamte Atmosphäre, die uns bedrückt", sagte er. Und: " Weihnachten feiern geht auch ohne Gott. Doch wo wir aufhören, Gott die Ehre zu geben, fangen wir bald an, uns selbst groß aufzuspielen." Wenn Gott im Gehen sei, seien "die Götzen im Kommen". Manche, vor allem jene, die Macht und Geld in Händen hielten, meinten, sich selbst retten zu können. Doch die eigene Rettung liege nicht im schnellen Geld. Der Bischof erklärte: "Gerade das letzte Jahr, das uns den Krieg vor die Haustür gebracht hat, ist eine Offenbarung: Es zeigt, dass wir auf dem Holzweg sind, wenn wir das Glück und den Sinn des Lebens allein durch das Materielle selbst machen wollen."

Christmette im Dom: Viele Menschen haben an Weihnachten die Augsburger Kirchen besucht. Foto: Annette Zoepf

In seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag betonte Bertram Meier den Wert des Lebens. "Weihnachten macht sensibel für das Leben - für die Würde eines jeden Menschen, wie immer er geschaffen ist." Die Weihnachtsgeschichte sei "nichts Verklärtes, kein klarer Sternenhimmel, sondern raue harte Wirklichkeit". Jesus komme nicht in eine Welt von Glamour und Glanz, sondern gehe ein in eine ungeschminkte Geschichte von Elend und Not, von Schuld und Tod. Meier weiter: "Obwohl er allen Grund gehabt hätte, hat Jesus nicht Reißaus genommen vor dem Leben, sondern ist hineingegangen mitten ins Leben."

Augsburger Regionalbischof in Weihnachtsgottesdienst: Zu früh für eine neue Leichtigkeit

Regionalbischof Axel Pipel sagte in seiner Predigt in der evangelischen Anna-Kirche, er habe in den Wochen vor Weihnachten ein "tiefes Aufatmen" wahrgenommen - überall dort, wo sich die Menschen in Augsburg getroffen hätten. "Lächelnder Gruß ohne Maske, dort wo endlich wieder Musik und Chormusik erklingt. Endlich, Gott sei Dank!" Für eine neue Leichtigkeit werde es hoffentlich nicht zu spät sein, aber sicher noch zu früh, so Piper. "Weil, das andere ist ja auch noch da: Der furchtbare Krieg, die frierenden Menschen in der Ukraine und auch bei uns, Corona in Lauerstellung, Sorge ums Klima und Gas und Inflation. Nein, das ist nicht vergessen - und trotzdem oder gerade deshalb, aufgeatmet: Frohe Weihnachten!" Obwohl uns die Welt mit unseren Sorgen gefangen halten wolle, dürften wir nicht vergessen: "Gott erlöst diese Welt."

Weihnachten, so Axel Piper, heiße auch: "Du bist geliebtes, unendlich wertvolles Menschenkind." Jeder könne das im anderen sehen: In der abgearbeiteten Näherin in Pakistan, dem freundlichen Sparkassenberater von nebenan, in der hochbegabten Schülerin und dem hochbetagten Mann, dem lachenden Jungen mit Trisomie 21, der geflüchteten Frau mit dem müden Kind auf dem Arm, in der gestressten Helferin an der Tafel. "In den Normalos", so Piper, "die es wahrscheinlich gar nicht sind."

