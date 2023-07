Brand am Morgen: Unbekannte zünden Auto in der Rosenaustraße an

In der Augsburger Rosenaustraße wird am frühen Freitagmorgen ein Auto angezündet. Das Feuer zerstört das Fahrzeug, die Polizei ermittelt wegen Brandlegung.

Bislang Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen ein Auto in der Rosenaustraße in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, zündeten sie das Fahrzeug zwischen 4.10 und 4.20 Uhr an. Das Auto brannte dabei komplett aus.

Feuer: Unbekannte setzen Auto in Augsburger Rosenaustraße in Brand

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen. (kmax)