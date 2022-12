Brand auf dem Campingplatz am Autobahnsee löst Feuerwehreinsatz aus

Am späten Samstagabend bricht auf dem Campingplatz am Augsburger Autobahnsee nahe der A8 ein Feuer aus. Der Schaden ist groß, verletzt wird niemand.

Auf dem Campingplatz am Autobahnsee im Norden Augsburgs ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ging von einem privat genutzten Bereich aus, verbreitete sich schnell und zog auch benachbarte Flächen in Mitleidenschaft. Die Flammen waren bis zur Autobahn zu sehen, konnten von der Feuerwehr nach Eintreffen aber zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei evakuierte Nachbarinnen und Nachbarn. Neben Polizei und Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten, Oberhausen und Göggingen im Einsatz.

Feuerwehreinsatz nach Brand auf Campingplatz am Augsburger Autobahnsee

Die Brandursache ist noch nicht endgültig geklärt, ersten Erkenntnissen zufolge löste aber ein Zwischenfall im Zusammenhang mit Gasflaschen das Feuer aus. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Bereich, in dem das Feuer ausbrach - offenbar ein Wohnwagen zusammen mit einem Holz-Vorbau -, wurde vollständig zerstört. Auch Fahrzeuge sollen beschädigt worden sein, Angaben von Nachbarn zufolge explodierten Gasflaschen. Wie hoch der Sachschaden liegt, ist derzeit noch offen.