Feuer bricht in Firmengebäude aus

Am späten Montagabend hat es in Augsburg in einem Gebäude in der Zweibrückenstraße im Stadtteil Pfersee gebrannt. Das bestätigte die Polizei gegenüber unserer Redaktion. Demnach brach das Feuer in einem leerstehenden Firmengebäude aus.

Gegen 22 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand laut Polizei kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.

Am Montagnachmittag hatte es bereits in der Ganghoferstraße ebenfalls in Pfersee gebrannt.