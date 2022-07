Augsburg

21.07.2022

Brand auf Getreidefeld: Rauch zieht Richtung A8

An der A8 bei Augsburg stand am späten Mittwochabend ein Teil eines großen Getreidefelds in Flammen. Es gab eine Warnung wegen der Rauchwolke.

Von Jörg Heinzle

Auf einem Getreidefeld nahe der Autobahn A8 bei Augsburg ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 22.30 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an dem Brandort in der Nähe der Ausfahrt Augsburg-Ost eintrafen, war schon von Weitem ein heller Feuerschein zu sehen. Das Feuer breitete sich rasch aus, auf einer Fläche von etwa acht bis zehn Fußballfeldern. Dem großen Aufgebot an Feuerwehrleuten, darunter neben Augsburger Kräften auch Feuerwehren aus dem Umland, gelang es, die Flammen auf dem Feld unter Kontrolle zu bringen. Warnung vor Brand bei Augsburg per App Nina Allerdings zog eine dichte Rauchwolke in Richtung der Autobahn, deshalb wurde auch vorsorglich mit der Warnapp Nina vor der Rauchwolke gewarnt. Als die Flammen gelöscht waren, halfen mehrere Landwirte dabei, den abgebrannten Teil des Feldes umzupflügen, um mögliche Glutnester zu ersticken. Zur möglichen Ursache für das Feuer wurden zunächst keine Angaben gemacht. Klar scheint aber, dass die extreme Trockenheit und der Wind, der am Abend herrschte, die Ausbreitung des Feuers begünstigte. Während des Einsatzes war die Mühlhauser Straße zwischen AZ-Hochhaus und Autobahn stadtauswärts gesperrt.

