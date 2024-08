Brand bei MAN verursacht hohen Sachschaden

Wohl aufgrund eines technischen Defektes ist es am Dienstagnachmittag auf dem Augsburger Werksgelände von MAN Energy Solutions zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, brach das Feuer gegen 15.30 Uhr wohl in der Absaugeanlage aus. Die Werksfeuerwehr habe mit den Löscharbeiten begonnen, später wurden die Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr hinzugezogen, die mit Atemschutz im Einsatz waren. Augenzeugen berichten von einer stärkeren Rauchentwicklung auf dem Werksgelände in der Sebastianstraße. Im näheren Umfeld sei der Geruch von verbranntem Kunststoff in der Luft gelegen. Aktuell schätzt die Polizei den durch das Feuer entstandenen Sachschaden auf 50.000 bis 100.000 Euro. Am Mittwoch wird sich die Kripo vor Ort ein Bild machen und die genaue Ursache des Feuers abklären. (gau)

