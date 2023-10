Augsburg

Brand in der Uni: Brandmeldeanlage war bei Ausbruch des Feuers außer Betrieb

Ein Brand hat am Montagvormittag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg großen Schaden angerichtet.

Plus Ein Brand richtete am Montag in der Augsburger Uni großen Schaden an. Nun ist klar: Als das Feuer ausbrach, war die Brandmeldeanlage außer Betrieb. Warum?

Irgendwann um kurz nach 10 Uhr legte sich an diesem Montag Brandgeruch über das Uni-Gelände. Es dauerte nicht lange, bis sich mehrere Anrufer bei der Augsburger Berufsfeuerwehr meldeten – und erklärten, es rieche "etwas verbrannt". Ohne Genaueres zu wissen, rückten Einsatzkräfte aus, schon bei der Anfahrt stellten sie eine massive Rauchentwicklung fest, wie es im Nachgang offiziell hieß. Schnell riefen sie nach Unterstützung, die bald kam. Doch warum war nicht schon viel früher ein Alarm losgegangen?

Brandmeldeanlage schlug bei Ausbruch des Brands an der Uni nicht an

Der Brand, der in einem etwa 40 Quadratmeter großen Lagerraum in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ausgebrochen war, richtete ersten Schätzungen zufolge einen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro an. In dem Raum befanden sich nach Angaben der Uni Hygieneartikel wie Papierhandtücher und Toilettenpapier. Nun gibt es Hinweise darauf, dass sich das Feuer dort möglicherweise länger als im Normalfall ausbreiten konnte.

