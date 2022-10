Augsburg

Brand in ehemaligem Baumarkt löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Von Andrea Wenzel

In der ehemaligen Obi-Filiale in der Reichenberger Straße brennt am Sonntagabend ein Auto. Rund 50 Feuerwehrmänner sind im Einsatz. Es war wohl Brandstiftung.

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in die Reichenberger Straße gerufen worden. Die Brandmeldeanlage des angrenzenden Fabrikschlosses hatte zunächst Alarm geschlagen. Vor Ort, berichtet Pressesprecher Friedhelm Bechtel, habe man jedoch starke Rauchentwicklung in der ehemaligen Obi-Filiale ausgemacht. Dort war ein Fahrzeug in Brand geraten. Dass ein Auto in einer leeren Baumarkt-Filiale steht, wunderte die Einsatzkräfte dabei nicht. Wie Bechtel berichtet, nutzt die Berufsfeuerwehr das Gebäude des ehemaligen Baumarkts für Übungen und hatte zu diesem Zweck dort ein Auto abgestellt. "Deshalb weiß ich auch, dass in diesem Fahrzeug keine Batterie mehr verbaut ist und es sich nicht selbst entzünden konnte", so Bechtel. Er wolle den Ermittlungen der Polizei nicht vorgreifen, gehe aber aufgrund dieser Erkenntnisse von Brandstiftung aus. Starke Rauchentwicklung macht Einsatz in ehemaliger Obi-Filiale schwierig Zu dem Brand rückten mehrere Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Augsburg aus und wurden bei ihrem Einsatz von der Werksfeuerwehr von Premium Aerotec sowie der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen unterstützt. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Das brennende Auto konnte schnell gelöscht werden. Die starke Rauchentwicklung machte den Einsatz jedoch schwierig. Die Einsatzkräfte konnten nur mit Atemschutz in das Gebäude und durchkämmten es Stück für Stück nach möglichen Verletzten. Gefunden wurde niemand. Parallel wurde auch das Fabrikschloss durchsucht, um einen möglichen weiteren Brandherd auszuschließen. Mit einem großen Lüfter wird das Gebäude nun vom Rauch befreit, danach wird das Gebäude noch einmal nach Personen durchsucht. (nist) Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus So liefen die Dreharbeiten in der Augsburger Innenstadt ab

