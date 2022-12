Brand in Haunstetten: Frau erliegt ihren schweren Verletzungen

Nach einem Brand in einer Haunstetter Wohnung ist die 75-jährige Bewohnerin inzwischen gestorben. Zur Ursache des Feuers hat die Polizei eine Vermutung.

Von der Augsburger Uniklinik war die schwer verletzte Frau noch in ein Spezialkrankenhaus nach Murnau verlegt worden. Dort kämpften Ärzte um ihr Leben. Doch die 75-Jährige erlag ihren Verletzungen. Der Brand, der am späten Dienstagnachmittag in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße ausgebrochen war, hat ein tragisches Ende genommen. Die Polizei hat inzwischen nähere Erkenntnisse zur Brandursache.

Als die Kripo die Ermittlungen aufnahm, konnte Fremdverschulden schnell ausgeschlossen werden. Wie Polizeisprecher Siegfried Hartmann am Donnerstag auf Anfrage mitteilt, werde nach bisherigen Erkenntnissen von einer Fahrlässigkeit beim Zigarettenrauchen ausgegangen. Das Feuer war gegen 17.15 Uhr in der Wohnung des Mehrfamilienhauses im Augsburger Stadtteil Haunstetten ausgebrochen.

Brand in Augsburg: Nur das Piepsen des Rauchmelders war zu hören

Die Telefonzentrale eines Hausnotrufanbieters kontaktierte die Feuerwehr, nachdem dort der Alarm eines Hausnotrufs eingegangen war. Beim Versuch, eine Sprechverbindung mit der Person in der Wohnung herzustellen, war das Piepsen eines Rauchmelders zu hören. Die Leitstelle schickte daraufhin ein Löschfahrzeug und einen Rettungswagen los. Kurz darauf meldete ein weiterer Anrufer starken Rauch aus dem Mehrfamilienhaus, weitere Kräfte wurden dazu alarmiert.

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, drang Rauch hinter einem Rollladen in der Erdgeschosswohnung hervor. Unter Atemschutz drangen Kräfte in das Gebäude ein und holten die leblose Frau aus der Wohnung. Der Schaden an der Wohnung dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Andere Bewohner in dem Mehrfamilienhaus kamen nicht zu Schaden.