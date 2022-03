Starke Rauchentwicklung bei Brand in Kriegshaber: Feuerwehr warnt Anwohner

Die Feuerwehr ist in der Geschwister-Scholl-Straße in Augsburg-Kriegshaber im Einsatz, dort brennt ein Dachstuhl. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten.

An der Ecke Tunnelstraße/Geschwister-Scholl-Straße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber brennt es in einem Dachstuhl. Der Einsatz wurde kurz vor 15 Uhr gemeldet, bereits nach wenigen Minuten schwebte über Kriegshaber eine dunkle Rauchwolke am Himmel. Die Feuerwehr bittet Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auch über die Warn-App NINA erfolgte bereits ein Hinweis an die Bevölkerung. Wie ein Polizeisprecher vor Ort berichtet, war wohl Dämmungsmaterial auf dem Dach eines Rohbaus in Brand geraten. Nach ersten Informationen der Augsburger Berufsfeuerwehr handelte es sich bei dem Material um Styropor. Das Material erzeugt bei einem Brand eine enorme Rauchentwicklung.

Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber brennt ein Dachstuhl. Foto: Philipp Kinne

Das Feuer breitete sich demnach auf einer Fläche von 500 Quadratmetern aus. nach etwa 20 Minuten, so der Sprecher, war der Brand unter Kontrolle. Der Einsatz dauert noch an. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Vor Ort sind Löschzüge der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Neusäß. Bei dem Rohbau handelt es sich offenbar um eine Wohnanlage, die derzeit am Entstehen ist. 150 Wohneinheiten, darunter sogenannte Mikroapartments und Penthouse-Wohnungen, sind dort geplant. Wie es auf der entsprechenden Internetseite heißt, ist die Fertigstellung der Wohnanlage für voraussichtlich Juli dieses Jahres vorgesehen. (ina)