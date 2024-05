Augsburg

09:37 Uhr

Brand in Lechhausen: Wohnwagen in der Südtiroler Straße fängt Feuer

In einer Lechhauser Wochenendsiedlung gerät ein Wohnwagen in Brand, der Rauch war schon von Weitem zu sehen. Das löst einen Feuerwehreinsatz in Augsburg aus.

Ein größeres Aufgebot der Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Brand in Lechhausen ausgerückt. In der Südtiroler Straße hat nach Polizeiangaben in einer Wochenendsiedlung ein Wohnwagen Feuer gefangen. Brand in Wohnwagen in Augsburg-Lechhausen: Feuerwehr rückt aus Schon aus der Ferne war eine Rauchsäule zu sehen. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten. Der Bereich wurde bis zur Terlaner Straße von der Feuerwehr abgesperrt. (AZ)

