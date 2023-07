Brand in Lokal: Feuerwehr rückt zu Einsatz am Rathausplatz aus

In einem Gastrobetrieb am Augsburger Rathausplatz bricht am Donnerstagnachmittag Feuer aus. Brandgeruch macht sich in der Innenstadt breit, Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die Hände der jungen Frau zittern. Sichtlich aufgewühlt verfolgt sie die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr in dem Lokal am Augsburger Rathausplatz. Gerade eben noch hatte sie darin hinter der Theke gearbeitet. "Plötzlich gab es Stromausfall und es begann zu qualmen", schildert die Mitarbeiterin des Selbstbedienungs-Restaurants. Die Kollegen, sie und die rund zehn Gäste hätten das Lokal sofort verlassen und die Feuerwehr alarmiert. Bei dem Brand am Donnerstagnachmittag steigt dunkler Rauch empor, der beißende Geruch verbreitet sich sofort über den Rathausplatz.

Es ist kurz nach 16 Uhr, als bei der Augsburger Berufsfeuerwehr die Alarmierung eingeht. Die Einsatzkräfte rücken mit mehreren Fahrzeugen aus, auch die Drehleiter ist dabei. Der Rettungsdienst wird vorsorglich gerufen. Durch die Fenster im Restaurant sind Flammen zu sehen. Viele Menschen bleiben stehen und schauen zu. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Menschen das dreistöckige Gebäude unbeschadet verlassen, berichtet Feuerwehr-Sprecherin Anna Schubert.

In dem Haus sind vor allem Geschäfts- und Büroräume untergebracht. Wie etwa der Personalservice von Claudia Habicht im zweiten Stock. Die Geschäftsführerin befindet sich gerade in einem Gespräch mit einem Bewerber, als sie plötzlich den scharfen Geruch wahrnimmt. Sie schickt ihre Kollegen los, in den eigenen Büroräumen nachzusehen, ob es irgendwo brennt. Als sie merken, dass in dem Lokal unter ihnen ein Feuer ausgebrochen ist, haben sie alles stehen und liegen lassen. "Den Bewerber mussten wir gleich mit herausbefördern", berichtet Habicht. "Das Treppenhaus war bereits ziemlich verqualmt." Ihre Nachbarin, Rechtsanwältin Monika Uhl, verlässt ebenfalls umgehend ihre Kanzlei. Was die genaue Brandursache in dem Lokal im Erdgeschoss ist, können Polizei und Feuerwehr am Donnerstag noch nicht sagen.

Brand am Augsburger Rathausplatz: Passage füllte sich mit Rauch

Die Einsatzkräfte löschen das Feuer jedoch nach wenigen Minuten. Die Entrauchungsarbeiten hingegen dauern länger an. Ina Gantenbein, die in der angrenzenden Hummel-Passage ihr Dessous-Geschäft Kokett betreibt, hofft, dass sie bald in ihren Laden zurück darf. Die Passage, erzählt sie, habe sich rasch mit Rauch gefüllt. An beiden Zugängen sei dann der automatische Brandschutzvorhang hinuntergefahren. "Ich habe nur noch geschaut, dass ich meine Waren ins Geschäft bringe, absperre und nach draußen flüchte." Nun sitzt Gantenbein mit den anderen Betroffenen aus dem Gebäude in einem Café am Rathausplatz. Sie sehen bei den Löscharbeiten zu, trinken etwas auf den Schreck und warten darauf, dass sie in ihre Büros und Geschäfte können. Das betroffene Lokal hingegen wird vorerst geschlossen bleiben müssen. Wie hoch der Schaden ist, kann kurz nach dem Einsatz noch nicht beziffert werden.