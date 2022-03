Wohnungsbrand in der Margaretenstraße: Mutter und Tochter leicht verletzt

In der Augsburger Innenstadt bricht am Dienstag ein Feuer aus. Die Feuerwehr sperrt die Margaretenstraße und bringt den Brand unter Kontrolle, der Schaden ist aber enorm.

In der Margaretenstraße, mitten in der Augsburger Innenstadt, ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, handelte es sich um einen Flur- und Küchenbrand im dritten Obergeschoss eines Wohngebäudes. Die Erstmeldung erreichte die Feuerwehr um kurz vor 13.30 Uhr.

Brand in Augsburger Margaretenstraße: Feuerwehr ist vor Ort

Aufgrund des Brands war die Margaretenstraße unterhalb des Milchbergs zwischenzeitlich komplett gesperrt. Die Sperrung dauerte über eine halbe Stunde an, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort, der Brand war allerdings zeitnah unter Kontrolle. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bestand keine Gefahr für umliegende Wohnungen. Eine Nachbarin habe bereits früh angefangen, das komplette Haus zu evakuieren.

Mutter und Tochter mit Rauchgasvergiftung, Brandursache unbekannt

In der betroffenen Wohnung lebt eine Frau mit ihrer Tochter. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten beide eine leichte Rauchgasvergiftung, sie wurden von einem Notarzt untersucht. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Haus anschließend mit zwei Hochleistungsgeräten durchlüftet werden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden, der durch Brand und Rauch entstand, auf rund 50.000 Euro. Näheres zur Ursache ist noch nicht bekannt. (kmax)