80.000 Euro Schaden: Nach Feuer in einem Vereinsheim ermittelt die Polizei

Samstagnacht brennt ein Vereinsheim in der Riedinger Straße in Augsburg. Das Feuer kann schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde am Samstag gegen 23.20 Uhr auf einen Brand am Vereinsheim am Sportplatz in der Riedinger Straße aufmerksam. Die sofort verständigten Feuerwehrkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Werksfeuer der MAN konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Andere Gebäude waren von dem Brand nicht betroffen. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude.

Der Schaden wurde von der Polizei vorläufig mit rund 80.000 Euro beziffert. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Inwieweit hier möglicherweise ein technischer Defekt oder ein Brandstiftungsdelikt infrage kommt, muss noch genauer untersucht werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323 3810. (ziss)