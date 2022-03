Brand mit hohem Sachschaden in Senioren-Wohnanlage in Pfersee

Am Montagabend hat es in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Augsburger Stadtteil Pfersee gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Pater-Roth-Straße in Pfersee ist es am Montagabend zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 18.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin rückten die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwilligen Feuerwehren aus Pfersee, Oberhausen, Göggingen, Kriegshaber und Stadtbergen aus.

Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist der Feuerwehr zufolge hoch: Er belaufe sich durch die Brandeinwirkung und Rauchgasrückstände auf circa 50.000 Euro.

Die Bewohnerin aus Pfersee konnte sich bei dem Brand in Sicherheit bringen

In einer Küche hatte sich laut Feuerwehr vermutlich eine Fritteuse stark überhitzt, es sei zu einem Fettbrand gekommen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf dem Balkon in Sicherheit. Sie wurde ambulant untersucht. Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Wohnung sei mit mehreren Hochleitungslüftern entraucht und alle umliegenden Wohnungen auf Rauchgasrückstände kontrolliert worden. (AZ)