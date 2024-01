Brandgeruch: Theaterstück auf der Brechtbühne abgebrochen

Wegen eines Feueralarms musste das Stück "Meister und Margarita" am Sonntagabend abgebrochen werden. In der Publikumsgarderobe hatte Kleidung geschmort.

Gleich zwei Feueralarme innerhalb weniger Minuten hielten am Sonntagabend die Einsatzkräfte in Augsburg in Atem. Denn neben einem Brand in der Altstadt, wurde bei der Vorstellung des Stücks "Meister und Margarita" der Brechtbühne auf dem Gaswerksareal gegen 19 Uhr Alarm ausgelöst, weil Brandgeruch aufgetreten war. Die Vorstellung wurde vorsorglich unterbrochen und die Räume nach der Ursache des Geruchs durchsucht. Dabei stellten die Beamten der Polizei fest, dass in der Publikumsgarderobe Kleidungsstücke zu kokeln begonnen hatten.

Besucher des Theaterstücks wurden nach Hause geschickt

Dass es sich dabei, wie in den sozialen Netzwerken zu lesen war, um eine nicht vollständig gelöschte Holzpfeife in der Jackentasche eines Besuchers gehandelt hatte, konnte die Polizei am Sonntagabend noch nicht bestätigen. Die Veranstaltung wurde schließlich komplett abgebrochen und das Publikum nach Hause geschickt. Personen kamen nach Angaben der Polizei keine zu Schaden.