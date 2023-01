Augsburg

Nach dem Brand in der Karolinenstraße: Das tut sich auf der Baustelle

Architekt Stefan Schrammel (rechts) und Bauleiter Martin Geck beraten sich in der Brandruine an der Karolinenstraße 15.

Plus Ein Großbrand fügte dem historischen Wohngebäude nahe dem Augsburger Rathaus Schäden zu. Jetzt wird der Wiederaufbau vorbereitet. Ein Blick hinter die Mauern.

Reste mächtiger Holzbalken ragen schwarz verkohlt in den Raum. Spuren von Löschwasser und Feuchtigkeit ziehen sich noch immer an den Wänden entlang. In der Luft hängt ein merkwürdiger Geruch. Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass im historischen Wohn- und Geschäftshaus an der Karolinenstraße 15 ein verheerendes Feuer ausbrach und dort tagelang wütete. Noch immer ist das schwer zerstörte Baudenkmal mitten im Augsburger Zentrum ein trauriger Anblick. Und doch: Man sieht es von außen nicht, aber hinter den Kulissen passiert viel.

