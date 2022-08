Brandlegung: Zwei E-Fahrräder beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall am Dienstagnachmittag in Oberhausen. Offenbar löste angezündetes Papier den Brand aus.

Einen schlechten Scherz hat sich eine oder haben sich mehrere Personen am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Oberhausen erlaubt. Augenscheinlich durch in einem Einkaufskorb angezündetes Papier wurden zwei E-Fahrräder, die auf dem überdachten Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Manlichstraße 7 standen, beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Nachbarin den Besitzer der Räder informiert. Dieser habe den Brand zwar gelöscht, aber die Schäden nicht verhindern können. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Sie bittet aber Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0821/323-2510 zu melden. (bau)