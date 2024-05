Brandstifterin aus Augsburg befindet sich nun in Psychiatrie

Eine 43 Jahre alte Frau soll in Augsburg binnen kurzer Zeit mehrere Brände in Geschäften gelegt haben. Warum sie inzwischen nicht mehr in Untersuchungshaft sitzt.

Kurz nach einer unheimlichen Brandserie in mehreren Geschäften in der Augsburger Innenstadt hatte die Polizei eine tatverdächtige Frau noch in der Nähe eines Tatorts in der Bahnhofstraße festgenommen. Sie soll an jenem Freitag, 18. April, zur Mittagszeit unter anderem bei Karstadt, Peek & Cloppenburg und C&A gezündelt haben. Seitdem saß die 43-jährige Augsburgerin im Aichacher Frauengefängnis in Untersuchungshaft. Dort befindet sie sich allerdings nicht mehr.

Die Tatverdächtige ist zwischenzeitlich in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht worden, berichtet der Anwalt der Frau, Michael Menzel, auf Nachfrage. Ein einstweiliges psychiatrisches Gutachten, das erstellt wurde, habe die Voraussetzungen für eine vorläufige Unterbringung in eine Psychiatrie gegeben. In dem Gutachten ging es auch um die Frage, ob sie zum Tatzeitpunkt schuldunfähig oder vermindert schuldunfähig gewesen sein könnte.

Brandserie in Augsburger Geschäften: Was war das Motiv?

Zum Gesundheitszustand seiner Mandantin macht Menzel keine Angaben. Auch habe sich die 43-Jährige selbst zu den Brandstiftungen bislang nicht geäußert, sagt der Strafverteidiger. Der Tatverdächtigen wird versuchte schwere Brandstiftung in mehreren Fällen sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. In den meisten Fällen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfte und Modehäuser die kleinen Brände selbst löschen können. Mit ihrem raschen Eingreifen hatten sie Schlimmeres verhindert.