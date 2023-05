Brandstiftung am Leonhardsberg: Unbekannter zündet Kinderwagen an

Ein Unbekannter legt am Augsburger Leonhardsberg Feuer. Es ist der zweite Brand-Vorfall dort in kurzer Zeit. Die Polizei hat eine Beschreibung.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht auf Donnerstag am Augsburger Leonhardsberg Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilt, zündete sie gegen 1.50 Uhr zwei Gegenstände in einem Außenflur an, darunter einen Kinderwagen, und flüchtete anschließend. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb ein Anwohner Polizei und Feuerwehr verständigte. Eine Streife konnte das Feuer schließlich löschen.

Brandstiftung und Feuer am Augsburger Leonhardsberg: Polizei ermittelt

Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Ein Anwohner sah zwischen 1 und 1.30 Uhr eine bislang unbekannte Person, die rund 1,60 Meter groß gewesen sein und einen Rucksack sowie eine dunkle Kapuzenjacke getragen haben soll.

In dem Außenflur am Leonhardsberg ist es offenbar der zweite Vorfall in kurzer Zeit. Nach Polizeiangaben zündete ein bislang Unbekannter einen dort stehenden Hocker an und flüchtete. Das Feuer ging von selbst aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen. (kmax)