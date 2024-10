Brandstiftung: Angeklagte bleibt Prozess fern

An jenem Unglückstag Anfang Februar 2024 schlugen meterhohe Flammen aus Fenster und Balkontüre einer Einzimmerwohnung im dritten Stock eines Appartementhauses mit fast 200 Parteien in der Zirbelstraße in Oberhausen. Die Berufsfeuerwehr hatte den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle, der jedoch in dem Appartement und an der Fassade des Hauses einen Schaden von insgesamt rund 100.000 Euro anrichtete. Wie Brandermittler der Kripo feststellten, hatte sich Öl in einem Kochtopf auf dem Herd entzündet. Die Flammen hatten dann auf die gesamte Einrichtung der Küche und die Deckenverkleidung übergegriffen. Durch die enorme Hitze war die Scheibe der Balkontüre geborsten, die Flammen schlugen an der Hausfassade empor, beschädigten den Außenputz und die Bodenplatte des darüber liegenden Balkons.

