Brandstiftung in der Freinacht: Polizei hofft noch auf Hinweise

Unbekannte zündeten in Lechhausen mehrere Mülltonnen in der Nacht auf 1. Mai an. Es entstand ein hoher Schaden. Ermittlungen der Polizei laufen.

Wer hat in der Freinacht im Augsburger Stadtteil Lechhausen mehrere Mülltonnen angezündet? Die Polizei hat weiterhin keine Hinweise auf den oder die Täter. Drei Tatorte waren in der Freinacht gemeldet worden. Der Gesamtschaden liegt bei 64.000 Euro. Eine Hausfassade und ein Auto waren durch die Brände beschädigt worden.

Wie die Polizei auf Anfrage informiert, sind bislang keine Zeugenhinweise eingegangen. Daher bleibt offen, ob es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat. Denkbar sei auch, dass in der Freinacht mehrere Personen zu früher Stunde die Tat verübten.

In der Freinacht brannten an drei Orten in Lechhausen mehrere Mülltonnen

Es gab drei Fälle von Brandstiftung in Lechhausen. Gegen 2.40 Uhr stellt ein Anwohner in einem Hinterhof in der Schleiermacherstraße an der Kreuzung zur Waterloostraße zwei brennende Mülltonnen fest. Er verständigte seinen Nachbarn, der den Brand löschen konnte. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg war in der Freinacht im Einsatz

Gegen 3.40 Uhr wurde der Polizei eine brennende Mülltonne in der Waterloostraße unweit des vorherigen Tatortes gemeldet. Vor Ort wurden zwei brennende Mülltonnen in der Garageneinfahrt festgestellt; die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Die Hausfassade wurde durch den Brand leicht beschädigt. Kurz darauf wurden weitere brennende Mülltonnen in der Yorckstraße auf Höhe der 50er-Hausnummern gemeldet. Durch den Brand wurden sowohl die Hausfassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses als auch ein Auto beschädigt. Das Feuer wurde ebenfalls durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. (möh)

