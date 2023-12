Braten, Kaviar oder vegan: Das wird in Augsburg zu Weihnachten serviert

Ein gutes Essen mit der Familie gehört für viele Menschen zur Weihnachtstradition. Doch was kommt heuer auf den Tisch? Stadtmarkt-Händler und -Kunden erzählen.

Weihnachten? Geht natürlich auch durch den Magen, denn ebenso wichtig wie die Geschenke, der Besuch der Christmette oder das Treffen mit der ganzen Familie ist für viele ein besonderes Essen, sei es nun an Heiligabend selbst oder an den Feiertagen. Viel los ist in diesen Tagen deshalb auf dem Augsburger Stadtmarkt, wo man auch speziellere Zutaten kaufen kann. Die Händler dort haben einige Trends ausgemacht.

"Das Einkaufsverhalten hat sich sehr geändert. Die Leute bestellen viel mehr als sonst", hat Maria Limmer von der Metzgerei Hyna festgestellt. Vergangenes Jahr hätten die Menschen viel Fonduefleisch und Filetstücke gekauft. "Dieses Jahr sind die großen Renner Rinderbraten, Schmorbraten, Burgunderbraten und Rouladen ohne Ende." Auch Bratwürste gingen, wie jedes Jahr, sehr gut. "Ich denke, dass es daran liegt, dass der Heilige Abend ein Sonntag ist und die Leute Braten oder Rouladen besser vorbereiten können und vorher noch auf den Christkindlesmarkt gehen, denn beim Fondue muss man ja ziemlich viel vorbereiten“, glaubt Limmer.

Fisch ist bei den Augsburgen zu Weihnachten sehr beliebt

Auch Fisch ist zu Weihnachten beliebt, der Karpfen allerdings muss es nicht unbedingt sein: Lachs, Steinbeißer, Rotbarsch, geräuchterter Fisch und Kaviar gehen bei der Firma Schwingenstein am häufigsten über die Ladentheke. Dies habe sich in den vergangenen Jahren auch kaum verändert, sagt Silvia Fröhlich.

Bei Bio-Emma zeichnen sich klassische Zutaten ab: „Bei uns kaufen die Leute viel Feldsalat, klassisch zu Weihnachten auch Blaukraut die Tage zuvor. Zitrusfrüchte und Nüsse gehen natürlich immer gut", weiß Laura Hammerl. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren habe sich kaum etwas verändert - "außer, dass vielleicht doch etwas mehr gekauft wird als zum Beispiel letztes Jahr.“

Bei immer mehr Menschen kommt an Weihnachten Veganes oder Vegetarisches auf den Tisch

Auswirkungen aufs Weihnachtsmenü hat der Trend zu Vegetarischem und Veganem. Gabi Rieger und Harald Krause aus Ried zum Beispiel kaufen auch auf dem Stadtmarkt ein, haben in den vergangenen Jahren aber umgestellt: „Unser traditionelles Heilig-Abend-Gericht ist Kartoffelsalat, und da wir mittlerweile vegetarisch unterwegs sind, gibt es dazu vegetarische Bratwürste." Früher habe es oft auch panierte Schnitzel gegeben, jetzt müsse man eben umdisponieren. "Wir machen das jetzt schon seit rund 15 Jahren, da unsere Tochter sich entschieden hat, sich vegetarisch zu ernähren - und wir sind auch glücklich damit.“

Auch bei Erbas Feinkost in der Viktualienhalle steigt die Tendenz zum Vegetarischen. „Es gibt vermehrt Leute, die vegetarische oder vegane Sachen einkaufen wollen. Es werden viel Burrata, Oliven, Käse und Wein gekauft. Im Großen und Ganzen kaufen die Menschen viel mediterrane Lebensmittel. Unser Prosciutto geht aber nach wie vor sehr gut und ist beliebt bei den Augsburgern“, sagt Ibrahim Erbas.