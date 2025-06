Jetzt muss für Augsburg gelten: Begrünung, Begrünung, Begrünung

Die Hitzebelastung in Augsburg nimmt zu. Mit dieser Aussage warnen Forscher der hiesigen Universität seit Jahren. Schon in wenigen Jahrzehnten könnte hitzebedingte Belastung für vulnerable Gruppen unerträglich werden. Ja, heiße Tage gab es in Augsburg schon immer. Aber nicht in dieser Häufigkeit und Intensität. Die neue schwarz-rote Bundesregierung setzt mit Blick auf Entwicklungen in den führenden Staaten der Welt verstärkt auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Auch von Augsburg aus ist der Klimawandel nicht zu stoppen. Der Fokus muss sich deshalb vor allem darauf richten, die Verwerfungen abzumildern. Das geht nur mit dem absoluten Vorrang für Begrünung.

