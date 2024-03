Brechthaus bleibt geschlossen: Das sind die Gründe

Wegen Untersuchungen wird im Gebäude viel Staub aufgewirbelt. Ein Teil der Ausstellung muss abgebaut werden.

Das Brechthaus in Augsburgs Altstadt ist ab Montag, 18. März, drei Wochen lang geschlossen. Die Schließung wurde kurzfristig bekanntgegeben. Jetzt benennt die Stadt Augsburg die Gründe. "Es stehen allgemeine Gebäudeuntersuchungen unter anderem am Fundament an, die für Staubentwicklung im gesamten Erdgeschoss sorgen", hieß es am Freitag aus dem Kulturreferat.

Wegen der anstehenden Arbeiten müssten Teile der Ausstellung abgebaut werden. Die Schließung fällt in die Osterferien. Geplant ist, dass die Arbeiten bis Freitag, 5. April, beendet sein sollen. Im Brechthaus stehen demnächst größere Sanierungsmaßnahmen an. Es geht unter anderem um den Brandschutz. Ein zeitlicher Fahrplan liegt nicht vor. (möh)