Breitere Wege, neue Gleise: Der Umbau der Karolinenstraße soll 2023 starten

Plus Die Verbreiterung der Gehwege samt Neuverlegung der Straßenbahngleise in der Karolinenstraße wird sich bis ins Jahr 2024 hinziehen. Weitere Baustellen stehen an.

Von Stefan Krog

Die Planungen der Stadt für die Sanierung und die Neugestaltung der Karolinenstraße werden konkreter: Nach derzeitigem Stand könnte in den Sommerferien 2023 mit dem Umbau begonnen werden. Dieser sieht wie berichtet vor, die Gehwege zu verbreitern (künftig wird dort Außengastronomie möglich sein) und zu pflastern, mehr Bänke aufzustellen und die Bordsteine abzusenken. Die Straßenbreite soll künftig auf 6,5 Meter reduziert werden, was zur Folge hat, dass die Ladezone für Autos (in der Karolinenstraße gilt tagsüber ein eingeschränktes Halteverbot) drastisch reduziert wird.

