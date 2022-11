Brennende Mülltonne in der Augsburger Altstadt

Die Einsatzkräfte können ein Übergreifen des Feuers von einer Mülltonne auf einen Holzbalkon verhindern. Die Feuerwehr gibt Tipps zum Umgang mit Asche aus Holzöfen.

Brandeinsatz in der Altstadt am Montag: Die Feuerwehr wurde dort gegen 16 Uhr zu einer brennenden Mülltonne gerufen, die komplett in Flammen aufging. Das Feuer drohte auf einen Holzbalkon und gelagertes Brennholz überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das verhindern, auch weil sie rasch am Mittleren Lech, der wegen einer Baustelle nur eingeschränkt erreichbar ist, eingewiesen wurde. Die Berufsfeuerwehr weist darauf hin, dass die Asche von Kaminholzöfen aufgrund der Brandgefahr nur in einem Blecheimer mit Deckel gelagert werden darf. Erst nach mindestens 24 Stunden, wenn die Asche kalt ist, darf sie in die Mülltonne. Vorsorglich könne der Ascheeimer auch mit Wasser befüllt werden. (skro)