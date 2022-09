Brennende Mülltonne: Zeugen werden gesucht

In den Wertachauen nahe der Holzbachstraße brannte eine grüne Papiermülltonne. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am Dienstag kurz nach 22.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine brennende Mülltonne auf dem Kiesweg in den Wertachauen Ost – zwischen der Holzbachstraße, der Ludwig-Bauer-Straße und dem Wertachkanal – ein. Die Polizeistreife konnte eine noch in Flammen stehende grüne Papiermülltonne feststellen, die anschließend von der FFW Pfersee gelöscht wurde. Der Schaden dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (ziss)