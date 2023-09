Bagger brennt im Siebentischwald

Via Handyortung wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Bagger in Augsburg gelotst, weil der Fahrer keine genaue Standortangabe machen konnte.

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem brennenden Bagger in den südlichen Siebentischwald gerufen worden. Dort war ein Feuer unter der Fahrerkabine entstanden. Mit langen Löschlanzen wurde der Brand in dem nicht zugänglichen Fahrzeugteil gelöscht. Die Anfahrt zur Einsatzstelle hatte sich schwierig gestaltet, da der Fahrer keine genaue Angabe über seinen Standort im Wald machen konnte. Über eine Handyortung wurden die Einsatzkräfte an die richtige Stelle gelotst. Die Feuerwehr war bereits vor der Brandmeldung ausgerückt, um eine Übung in einem Haunstetter Altenheim durchzuführen. Die Übung wurde sofort abgebrochen. (skro)