Augsburg

25.02.2023

BRK-Chef Michael Gebler geht in den Ruhestand

BRK, Rotes Kreuz in Augsburg: Geschäftsführer Michael Gebler hört auf.

Plus 18 Jahre war Michael Gebler das Gesicht des Bayerischen Roten Kreuzes in der Region. Nun geht der Augsburger in den Ruhestand. Aus seiner langen Laufbahn kann er viel erzählen.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Ein wenig zählt Michael Gebler, der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), wohl schon die Tage, bis er den BRK-Chefsessel mit dem Steuerrad seines Ostsee-Segelbootes tauschen kann. Am 21. März ist der letzte Arbeitstag des Mannes, der seit 35 Jahren seine Arbeit dem Rettungsdienst gewidmet hat – davon die letzten 18 Jahre als Gesicht des Roten Kreuzes in der Region Augsburg. Schon jetzt hat er den Großteil der Aufgaben seiner Nachfolgerin Isabella Reiter übertragen, die seit 1. Februar offiziell im Amt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen