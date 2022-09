Augsburg

vor 41 Min.

Brutale Schlägerei an Tankstelle: Mitglieder einer Jugendgang angeklagt

Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung von Jugendlichen in Kriegshaber. Kommende Woche geht es vor Gericht um einen Gewaltausbruch an einer Tankstelle.

Plus Mehrfach sind Jugendgruppen in Augsburg durch Auseinandersetzungen aufgefallen. Nun geht es um einen mutmaßlichen Gewaltausbruch von "56ern".

Von Jörg Heinzle

Die Zahlen werden überall in der Stadt an Wände geschmiert. "54" zum Beispiel, "56" oder "65". Viele Jugendliche in Augsburg definieren sich über die Zugehörigkeit zu ihrem Stadtteil. Die letzten beiden Ziffern der Postleitzahl sind ihr Erkennungszeichen. Dass diese Gruppen nicht immer harmlos sind, weiß man bei der Polizei schon seit einiger Zeit. Am Drei-Auen-Platz in Oberhausen wurde von "54ern" ein schwunghafter Handel mit Drogen betrieben, derzeit laufen deshalb noch immer Prozesse. Im Reese-Park gab es im Februar vorigen Jahres eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, die auch mit einem Messer ausgetragen wurde. In der kommenden Woche geht es vor Gericht nun um eine brutale Schlägerei, die sich im Oktober 2021 am Rande des Parks an einer Tankstelle abgespielt hat - und auch hier spielen Jugendgangs eine Rolle.

