Augsburg

vor 31 Min.

Brutaler Angriff in Oberhausen: Wie ist die Lage am Helmut-Haller-Platz?

Plus Bei einem Angriff erlitt ein Mann schwere Verletzungen. Der Helmut-Haller-Platz ist ein Ort, an dem die Polizei oft präsent ist. Was könnte die Situation verbessern?

Von Jan Kandzora

Schön ist er nicht, der Helmut-Haller-Platz im Augsburger Stadtteil Oberhausen, schon rein optisch. Ein paar Glascontainer, ein paar Bäume, viel Grau, viel leere Fläche. Aus Sicht vieler Anwohner und Passanten ist er aber vor allem aufgrund eines anderen Umstandes nicht besonders attraktiv: Er ist seit langer Zeit einer der größten Treffpunkte der Süchtigenszene in der Stadt; Trinker sind hier zu praktisch jeder Tageszeit ebenso anzutreffen wie Abhängige harter, illegaler Drogen. Nun hat sich hier am Bahnhofsvorplatz eine schwere Gewalttat abgespielt, ein Mann sitzt wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft – ein ungewöhnlicher Vorfall, trotz allem.

