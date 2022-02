Brutaler Überfall in Bergheim: Verdächtige werden nach Deutschland ausgeliefert

Drei Männer sollen für den brutalen Überfall auf ein Ehepaar in Augsburg verantwortlich sein. Zwei von ihnen wurden nun ausgeliefert. Einer hat bei der Polizei ausgesagt.

Der Fall wirkte rätselhaft, doch tatsächlich hatte die Polizei drei Verdächtige wohl schon etwas länger im Visier. Nach dem brutalen Überfall auf ein Ehepaar im Stadtteil Bergheim sitzen nun drei Männer in Deutschland in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen waren bereits in Rumänien festgenommen worden; inzwischen wurden sie nach Deutschland ausgeliefert, wie die Polizei bestätigt. Die Männer sollen den 83 Jahre alten Mann und die 71 Jahre alte Frau in der Nacht zum vierten Adventssonntag nach Mitternacht in ihrem Haus überfallen und zusammengeschlagen haben. Die Opfer wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwischen Tätern und Opfern soll es eine Vorbeziehung gegeben haben.

Um Zufallsopfer handelte es sich bei dem Ehepaar wohl nicht. Einer der nun festgenommenen Männer soll in Augsburg gelebt haben und in dem Haus zuvor als Handwerker tätig gewesen sein, er kannte sich also dort aus. Ein Motiv für den Überfall könnte die Handwerkertätigkeit des 32-Jährigen im Haus des Paares gewesen sein. Nach Informationen unserer Redaktion könnte es Unstimmigkeiten wegen der Arbeiten und der Bezahlung gegeben haben. Die Polizei äußert sich zu diesen Spekulationen mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen bislang allerdings nicht.

Kriminalität in Augsburg: Drei Männer nach Überfall in U-Haft

Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Morden, das heißt, die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens ein Mordmotiv vorliegt - dazu gehören unter anderem eine heimtückische Vorgehensweise oder niedere Beweggründe. Die beiden mutmaßlichen Komplizen des 32-Jährigen wurden bereits vor gut zwei Wochen in Rumänien festgenommen. Beide reisten nach Angaben der Polizei nun "unter Polizeibegleitung mittels zweier Flüge von Bukarest nach München ein" und wurden anschließend von der Polizei nach Augsburg gebracht. Wie es heißt, habe einer der beiden Verdächtigen bei der Kripo umfangreiche Angaben zur Tat gemacht. Details dazu nennt die Polizei nicht.

Die beiden Opfer erlitten nach Informationen unserer Redaktion massive Verletzungen; der 83-jährige Mann wird offenbar wohl auf dem linken Auge sein Augenlicht verlieren. Anwalt Werner Ruisinger, Verteidiger des 32-jährigen Verdächtigen, sagt auf Anfrage unserer Redaktion, er wolle zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens keine Stellungnahme abgeben.

