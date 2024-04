Buch vs. Film: Geheimagent James Bond 007 und das Augsburg-Rätsel

Thomas Braun ist James-Bond-Fan – und neugierig. Deshalb ging er Ungereimtheiten nach, die ihm beim Vergleich von Buch und Film auffielen. Er fand spannende Details.

Im Kinofilm „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ kommt Augsburg in Dialogen zwischen dem Helden und dem Bösewicht vor. Doch die Stadt hat in dem Film von 1969 eine andere Rolle als im Buch, eine Auffälligkeit, die den gebürtigen Augsburger Thomas Braun anfangs zu kleinen Nachforschungen bewegte: „Ich war einfach fasziniert von dem ungelösten Rätsel um meine geliebte Heimatstadt Augsburg“, sagt der promovierte Facharzt. Dieses Rätsel trieb Braun und später auch seine vier Freunde, allesamt Anfang vierzig, dann aber zu einer Recherche an, die nun seit fünf Jahren andauert und die den "Augsburger James Bond Club" mit Personen rund um den Bond-Schöpfer Ian Fleming und den Drehbuchautor Simon Raven zusammenführen sollte.

Im Film gibt sich der Geheimagent, verkörpert von George Lazenby, als Wappenforscher aus, um an den Erzschurken Blofeld (Telly Salavas) heranzukommen. Doch Bond macht einen Fehle: Er verortet die Überreste der Blofeld-Vorfahren irrtümlich in der Augsburger Domkirche anstatt in der St. Anna Kirche und wird gefangen genommen. Im Roman ist zwar immer wieder von Augsburg die Rede, zumeist wenn es um die Herkunft Blofelds geht, „doch fehlen die beiden Kirchen“, so die Diagnose des Mediziners Braun. Seine Neugier war geweckt.

Bond-Erfinder Ian Fleming besuchte seine Schauplätze persönlich

Da Ian Fleming, im Zweiten Weltkrieg selbst Spion, seine Schauplätze stets persönlich inspiziert hatte, stellte sich Braun die Frage, welches Verhältnis der Brite zu der bayerischen Stadt hatte. Und waren etwa die beiden Drehbuchautoren Richard Maibaum und Simon Raven auch in Augsburg? Brauns lokalpatriotische Suchbegeisterung löste in seinem Umfeld teils „Kopfschütteln“ aus, allerdings konnte er seine Freunde, die Ärzte Florian Weber und Georg Ledderose, den Jäger Laurens B. Wozny sowie den Betriebswirt Stefan Bersch für die Recherche gewinnen. Der gebürtige Weilheimer Florian Weber gilt als der James Bond Experte unter den fünfen, der jedoch über die Bücher zu dem Agenten gestoßen war – „die Atmosphäre des Kalten Krieges; Bond, der gegenüber der Krone loyal ist, aber seine eigenen Wege geht, das hat mich einfach begeistert“. Ab und an begeistern sich die fünf für einen „Vesper Martini“, nach dem Originalrezept von Ian Fleming; doch der Fokus liegt auf der Recherche.

Augsburger James Bond Club: Vier Männer in geheimer Mission

Nicht schwer herauszufinden war: Ian Fleming mochte und kannte Bayern. Er hatte Ende der Zwanzigerjahre in München studiert, liebte das Skifahren und kam bis zu seinem Tod 1964 immer mal wieder in die Region zurück. Die beiden Fleming-Biografen vermittelten dem „Augsburger James Bond Club“ bei Anfrage die ernüchternde Mitteilung, dass kein Zeitzeuge mehr am Leben sei. Doch immerhin gibt es noch deren Nachfahren, die Dokumente horten. Und einer wohnt gar nicht weit weg – Patrick de La Lanne, der Sohn des schottischen Adeligen Count Robin de La Lanne-Mirlees, ein notorischer Frauenheld, nach dessen Vorbild Fleming die Figur des lässigen Agenten geschaffen hatte.

Der 62-Jährige wirkt heute als Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in München, eine Profession, die wenig zum Bond-Image passt. De La Lanne war jedoch gerne bereit, den Briefwechsel seines Vaters mit Fleming zu durchforsten - wenn auch ohne Ergebnis. Über den Drehbuchautor Maibaum war in Sachen Augsburg nichts herauszufinden, es blieb der Co-Autor Simon Raven, ein Kenner der britischen Oberschicht und ihrer Exzesse.

Kurzes Intermezzo: George Lazenby hatte nur einen Auftritt als Bond-Darsteller. „Im Geheimdienst ihrer Majestät" aus dem Jahr 1969 segelte er unter falscher Flagge, als er mit den Schönen im Gipfelnest des Erzschurken Blofeld tafelte.

Der Schriftsteller, 2001 verstorben, hatte eine Vorliebe für Grabstätten und konnte so während einer verbürgten Europareise die beiden Augsburger Kirchen ins Spiel, beziehungsweise ins Drehbuch gebracht haben. Die Nekropolen der Anna-Kirche beherbergen übrigens tatsächlich auch britische Adelige. Die Suche nach Ravens Hinterlassenschaften gestaltete sich als mühselig – bis die Augsburger Bond-Fans auf dessen beide Neffen stießen, die davon berichteten, dass es einen Karton mit unveröffentlichten Schriftstücken gebe. Jedoch riss hier der Kontakt wieder ab.

Auch ein Besuch des Augsburger Stadtarchivs und das Durchforsten des Meldeverzeichnisses der besseren Hotels brachte keinen Beweis, dass sich Simon Raven in Augsburg aufgehalten hatte - woran die Detektive fest glauben. Doch was brachte nun die Bond-Heimatforschung als Ausdauersport? Schließlich verging manchmal bis zu einem Jahr, bis eine Frage beantwortet wurde. „Der Weg war fast noch spannender als das Ziel“, meint Braun. Britische Kulturhistorie und Skurrilitäten sowie diese ganzen interessanten Nachfahren der Bond-Schöpfer habe man kennengelernt. Zudem: Die Anna-Kirche berge noch einige offenen Fragen. „Wir geben nicht auf“ meint Florian Weber.