Buchhändler stellt innovative Ideen für die Jakobervorstadt aus

Studenten präsentierten beim Denkmaltag ihre Entwürfe für das Viertel am Fünffingerlesturm. Mitinitiator Kurt Idrizovic unterstützt das Anliegen.

Kurt Idrizovic ist nicht nur ein umtriebiger Buchhändler. Er bietet regelmäßige Führungen in Augsburg an. An "seinem" Lechhausen hängt Idrizovic besonders. Aber auch die Belange der Jakobervorstadt sind ihm eine Herzensangelegenheit. Hier hat Idrizovic den St. Jakob-Wasserturm seit 15 Jahren von der Stadt gemietet. Unweit davon entfernt liegt die Kahnfahrt. Kein Wunder also, dass sich Kurt Idrizovic für ein Projekt von Studenten, die sich mit der Jakobervorstadt befassten, einsetzt.

Studenten einer Hochschule aus Baden-Württemberg machten die Entwürfe

Die Ideengeber kommen von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Im Studiengang Landschaftsarchitektur wurde das Thema vorgegeben. Die Studenten entwickelten ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept für den äußeren Stadtgraben vom Jakobertor bis zum Oblatterwall. Beim Denkmaltag wurden die Pläne öffentlich gezeigt. Idrizovic war mit dabei. Er sagt: "Das Interesse war überwältigend." Die Entwicklung der Jakobervorstadt nahe der Kahnfahrt liege den Menschen am Herzen.

Am Denkmaltag herrschte großes Interesse an den Entwürfen. Foto: Kurt Idrizovic

Die Studenten schlagen vor, das Viertel mit mehr Grün aufzuwerten. Auch zusätzliche Sitzmöglichkeiten sollen geschaffen werden. In der Nähe des Fünffingerlesturms könnte ein kleiner Kiosk errichtet werden. Um Platz zu schaffen, müssten Parkplätze wegfallen. Gegenwärtig handelt es sich um Entwürfe von Studenten. Entscheidungen muss der Stadtrat treffen.

Ausstellung in der Buchhandlung dauert bis Ende Oktober

Buchhändler Idrizovic möchte für das Thema sensibilisieren. In seiner Buchhandlung am Obstmarkt werden 20 Entwürfe noch bis Ende Oktober vorgestellt. Es sind Schautafeln, die leicht von den Regalen zu nehmen sind. "Es sind viele interessante Gedanken enthalten", sagt Idrizovic. Aus seiner Sicht besteht im Umfeld des Fünffingerlesturm Handlungsbedarf. Der dortige Gehweg sei zu eng. Für Mütter mit Kinderwagen sei dies ein Problem.

Dass Anwohner ungern Parkplätze aufgeben, sei ihm bewusst, sagt Idrizovic weiter. Er sehe aber durchaus Alternativen. Es gibt auch die öffentliche Tiefgarage von der Klinik Vincentinum. Die Zufahrt ist direkt gegenüber vom St. Jakob-Wasserturm.

Lesen Sie dazu auch

Die Jakobervorstadt hat mit der Fuggerei ein Aushängeschild

Die Jakobervorstadt als historischer Stadtteil befindet sich im Osten von Augsburg. Seine Begrenzung nach Westen ist der innere Stadtgraben, der heute den Straßen Oberer Graben, Mittlerer Graben und Unterer Graben entspricht. Nach Norden, Osten und Süden ist die Jakobervorstadt vom äußeren Stadtgraben umgeben, mit den beiden Bastionen Oblatterwall und Jakoberwall. Dort verlaufen heute auf der Außenseite des Grabens die Straßen Bert-Brecht-Straße, Oblatterwallstraße und Jakoberwallstraße; auf der Innenseite die Straßen Gänsbühl, Untere Jakobermauer, Obere Jakobermauer und Vogelmauer. In der Jakobervorstadt befindet sich zudem die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt, die Fuggerei, die wie eine kleine Stadt in der Stadt ummauert und mit Toren abgeschlossen ist.